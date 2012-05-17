В.о. голови фонду майна Ялти отримав 8 років ув`язнення за хабар

Суд Ялти засудив до 8 років ув`язнення виконуючого обов`язки голови Фонду майна Ялтинської міської ради, депутата цього органу місцевого самоврядування Дмитра Бєляєва, який обвинувачувався в замаху на отримання 30 тисяч доларів хабара, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Суд вирішив також конфіскувати половину майна в.о. голови фонду.

Крім того, Бєляєву заборонили два роки працювати на певних посадах.

Депутат вимагав гроші за дозвіл на реконструкцію будівлі у курортному місті, одержав половину суми - 15 тисяч доларів - і був затриманий на початку року.

Прокуратура тоді порушила щодо нього справу за ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу - ”замах на отримання хабара у великому розмірі”.