Ринок оцінив Facebook у $104 млрд

Всесвітня соціальна мережа Facebook залучила в ході найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій (IPO) 16 мільярдів доларів при загальній капіталізації самої компанії на рівні 104,2 мільярдів доларів. Для порівняння: номінальний ВВП України у 2011 році становив еквівалент 164,5 млрд доларів.

Як сказано у повідомленні компанії, високий попит з боку інвесторів, які назвали це IPO «головною подією 2012 року» для фондового ринку планети, дозволив Facebook Inc. провести розміщення своїх акцій по верхній межі цінового коридору, що становив 34-38 доларів.

Експерти чекають, що з початком торгів 18 травня на американській біржі NASDAQ під тікером “FB” ціна акцій компанії може зрости.

Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розміщена у Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварду Марком Цукербергом. У даний час число її постійних користувачів перевалило за 900 мільйонів чоловік. У 2012 році інвестиційні аналітики погнозують зростання виручки Facebook Inc. до 6,1 млрд доларів із 3,7 млрд доларів у 2011 році.

До успішного IPO Facebook рекорд оцінки капіталізації компанії за підсумками первинного розміщення акцій належить американській United Parcel Service, яка в ході первинного розміщення акцій у 1999 році була оцінена ринком у 60,2 млрд доларів.

Рекордні суми вдалося залучити продажем частини своїх акцій всесвітньо відомій компанії Visa, яка у 2008 році залучила майже 20 млрд доларів, а 18 млрд доларів одержала два роки тому у результаті IPO General Motors. Але ці компанії продавали великі за розміром пакети.

У даний час Facebook програє за розміром капіталізації Apple Inc. (530 мільярдів доларів), Microsoft Corporation (262 мільярди) і Google Inc. (197 мільярдів), але випереджає Amazon.com Inc. (102,5 мільярда).

Сам засновник компанії Цукерберг продав у ході розміщення 30,2 млн. акцій на близько 1,1 млрд доларів, але навіть після IPO засновник компанії залишився власником 57,3% голосуючих акцій.

Експерти вже підрахували, що оцінений ринком Facebook міг би виплатити всім своїм користувачам одночасно по 115,4 долара США.

Аналітики вважають, що одним із найскладніших завдань для Facebook буде переконати інвесторів у тому, що реклама, яку соціальна мережа розміщує на своїх сторінках, справді підвищує продажі товарів та послуг. Крім того, Facebook поки що слабо представлений на ринку реклами на мобільних пристроях, де лідерство належить Google.

Чимало експертів вважають, що для підтримки капіталізації на нинішньому рівні соцмережі потрібно протягом найближчих п'яти років щороку збільшувати виручку в середньому не менш ніж на 40%.