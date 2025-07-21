Командир екіпажу пояснив, що вирішив летіти без валіз пасажирів через брак часу.

Пасажири на борту рейсу Ryanair FR4757 із Брістоля (Великобританія) на острів Гран-Канарія (Іспанія), що вилетів у п'ятницю, 18 липня 2025 року, були шоковані, виявивши відсутність свого багажу після прибуття в пункт призначення.

Як пише The Express, командир екіпажу просто повідомив мандрівникам, що жодна з валіз не долетіла до місця призначення через брак часу.

"У нас не виникло жодних проблем, поки ми не приземлилися. Потім командир літака сказав, що вони прийняли важке рішення не брати з собою жодного предмета нашого багажу. Вони не сказали, у чому полягала проблема безпеки, – лише повідомили, що сумки кожного пасажира були залишені в аеропорту. Люди спочатку навіть не повірили – деякі подумали, що це жарт", – розповіла одна з пасажирок рейсу, 22-річна Мадлен Купер.

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Інші пасажири скаржилися, що в залишеному багажі, зокрема, залишилися речі першої необхідності: ліки, контактні лінзи, косметика і сонцезахисний крем.

Наприклад, мандрівниця Софі Пейн, у якої важка форма астми, залишилася без інгалятора: "Це був справжній стрес. Я приймаю його двічі на день, а вночі стає гірше. Нам довелося шукати аптеку в незнайомому районі".

Видання зазначає, що Мадлен і Софі летіли на Гран-Канарію разом у складі групи з 11 друзів. Пізніше вони заселилися в готель і їм обіцяли, що багаж прибуде до вечора наступного дня, проте на момент спілкування зі ЗМІ о 18:00 суботи вони не отримали жодних новин від Ryanair.

"Нам постійно радять використовувати додаток, але в деяких літніх пасажирів навіть немає смартфонів", – поскаржилася Мадлен.

Також дівчина розповіла, що через дії авіакомпанії їм довелося витратити пристойну суму на непередбачені витрати.

"Нам довелося заплатити 60 євро тільки за те, щоб доїхати до торгового центру і назад за чистою спідньою білизною і всім необхідним. Ми всі студенти, і не можемо дозволити собі постійно все міняти", – додала вона.

Своєю чергою Софі, в умовах спеки та відсутності сонцезахисного крему, підсумувала загальний настрій: "Тут багато обгорілих тіл".

Незважаючи на проблеми, учасники групи зберігають надію, що їхній багаж прибуде вчасно до запланованих заходів, включно з днем народження, відвідуванням аквапарку та приватною екскурсією на катері.

Інші користувачі, які не входять до групи, також висловили своє розчарування в соціальних мережах. Один із користувачів написав: "Відмінний початок відпустки, адже Ryanair вирішила не брати жодної валізи з Брістоля на Гран-Канарію. Завтра мені не потрібно приймати серцеві ліки".

Інші інциденти з літаками Ryanair

Як повідомляв УНІАН, раніше літак Ryanair потрапив у турбулентність через шторм у Німеччині. Унаслідок події постраждали дев'ять осіб.

Тим часом, керівництво Ryanair ухвалило рішення запровадити величезні штрафи для буйних пасажирів, які зривають рейси.

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