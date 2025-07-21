За розмірами сиквел можна порівняти з Ghost of Tsushima.

Sucker Punch підтвердила, що Ghost of Yotei буде за масштабом і тривалістю порівнянна з Ghost of Tsushima.

Це означає, що гравців знову чекає великий відкритий світ, насичений контентом, для якого знадобиться близько 25 годин на проходження основної історії. А якщо ви з тих, хто любить зачищати все до останнього знака питання на карті, то мова вже про 60+ годин.

За словами креативного директора студії Джейсона Коннелла, розробники свідомо брали Tsushima як відправну точку: "Ми проєктували гру з тими самими орієнтирами за масштабом і охопленням, що й у минулому досвіді. Це дало нам хорошу базу і почуття задоволення".

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Він зазначив, що незалежно від стилю проходження, чи то сюжет, чи то дослідження світу, чи то полювання на платину, гравці матимуть приблизно таку саму "захопливу та об'ємну" подорож, яка "залучає".

Крім того, в Ghost of Yotei Sucker Punch робить акцент на свободі гравця. Проєкт не буде квапити, а вивчення світу буде без тиску з боку сюжету.

Реліз Ghost of Yotei заплановано на 2 жовтня. Гра стане ексклюзивом для Playstation 5.

Раніше ми розповідали, що Playstation показала трейлер колекційного видання Ghost of Yotei. Набір вийшов багатим і обійдеться в 250 доларів.

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