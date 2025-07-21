'Країна велика': Ігнат пояснив, чому не варто розраховувати лише на дрони-перехоплювачі

"Перехоплювачі" можуть захищати певні об’єкти, мирні міста та напрямки.

При захисті від російських атак не варто розраховувати лише на дрони-перехоплювачі. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Більшість цих засобів є не в Повітряних силах, а в інших Силах оборони, наприклад, в Силах безпілотних систем тощо, але Повітряні сили теж мають та розвивають цей напрямок. У нас більш стратегічні завдання, звісно, це авіація пілотована, яка має знищувати крилаті ракети, протидіяти російській авіації…", - пояснив Ігнат.

Водночас, за його словами, разом з тим, цей напрямок розвивається й в Повітряних силах ЗСУ, створюються відповідні підрозділи, до яких на службу запрошують українців.

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"Безпілотники-перехоплювачі – інноваційний метод знищення. Зрозуміло, що він буде масштабуватися. Звісно, немає великого радіуса дії перехоплювача. Мова йде про, скажімо так, десятки кілометрів. Тому слово "масштабування" потрібно розуміти так, як воно звучить… Масштабувати потрібно багато – територія країни велика", - наголосив військовий.

Він зазначив, що "перехоплювачі" можуть працювати як мале ППО, яке захищає певні об’єкти, мирні міста, напрямки, але розраховувати тільки на цей спосіб не можна.

"Мобільні вогневі групи також є ефективними, мале ППО також є ефективним, яке відпрацьовує сьогодні на різних напрямках. Є різні обставини, змінює противник напрямки атак, вводить нові тактичні способи, погодні умови надзвичайно впливають на роботу цього засобу – дронів-перехоплювачів. Зрозуміло, що погана видимість ускладнюватиме їхню роботу. Тому розраховувати треба на усі способи збиття з урахуванням того, скільки цілей летить на Україну", - наголосив Ігнат.

Дрони-перехоплювачі - останні новини

Нагадаємо, як вважає заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський, українські дрони-перехоплювачі є перспективною зброєю, але технологію потрібно масштабувати та з урахуванням можливої зміни тактики росіян розвивати ешелонований захист. Водночас технологія є якісною, цікавою та перспективною. З урахування масштабів виробництва РФ, Україні потрібно в декілька разів більше робити засобів протидії.

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