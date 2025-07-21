Загальні запаси нафти на новому родовищі можуть перевищити 33 мільйони тон.

У Польщі відкрили одне з найбільших родовищ нафти та газу у Європі за останнє десятиліття, повідомляє телекомпанія TVP.

Зазначається, що про відкриття родовища оголосила компанія Central European Petroleum. Вона оцінила запаси нафти та газу на свердловині Wolin East 1 у приблизно 22 мільйони тонн "чорного золота" та 5 мільярдів кубометрів природного газу.

За попередніми оцінками Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі, загальні запаси нового родовища становлять 33 мільйони тонн нафти та конденсату та 27 мільярдів кубометрів газу.

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"Якщо це відкриття буде остаточно підтверджено, родовище Wolin-East може стати найбільшим родовищем нафти та супутнього природного газу, яке коли-небудь було виявлено в Польщі", – додав Галос.

Запаси нафти та газу у ЄС та відмова від російських енергоносіїв

ЄС значною мірою залежить від імпорту енергоресурсів. Видобуток нафти та газу у блоці є відносно невеликим порівняно зі світовим, а родовища у Північному морі вичерпуються.

Євросоюз активно працює над диверсифікацією джерел постачання енергоносіїв та суттєво скоротив імпорт "блакитного палива" з РФ. Блок має намір остаточно відмовитися від російських нафти та газу у 2027 році.

Разом з тим, у 2024 році ЄС витратив на нафту і газ з РФ більше, ніж на допомогу Україні.

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