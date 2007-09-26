У Севастополі 5 тисяч «двійників» включено в списки виборців

Сімферополь. 26 вересня. УНІАН. За даними севастопольського відділення Комітету виборців України, в списки виборців Севастополя включено 5 тисяч «двійників».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі голова правління севастопольського відділення КВУ Тимофій НИКИТЮК повідомив, що «близько 5 тисяч севастопольців включено двічі в списки» - причому люди знаходяться в списках не тільки Севастополя, а й у списках округів інших регіонів України. «Не тільки в Криму, а й по Україні», - сказав представник КВУ.

За його словами, наявність цих неточностей свідчить про те, що робота комісій, котрі готували ці списки, була незадовільною. «Складається враження, що це був якийсь намір», - сказав керівник севастопольського КВУ.

Т.НИКИТЮК зазначив, що боротися з такими помилками можуть суб`єкти виборчого процесу. «Зараз факти порушень розкриті, скарги подані суб`єктами виборчого процесу в ЦВК, тому, можливо, сьогодні-завтра ми дізнаємося якісь рішення з цього питання», - сказав представник Комітету виборців України.

За даними кримського БЮТ, в Автономній Республіці Крим у списки включено 19 тисяч «двійників», за даними представника Президента в АРК Володимира ХОМЕНКА, в списках по автономії – 15 тисяч «двійників».