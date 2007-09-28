Кримські комуністи зірвали прес-конференції членов КУН і ”Свободи”

Сімферополь. 28 вересня. УНІАН. Кримські комуністи зірвали сьогодні в Сімферополі прес- конференції представників Конгресу українських націоналістів і Всеукраїнського об`єднання «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, обидві прес-конференції так чи інакше стосувалися теми ОУН-УПА і недавно встановленого комуністами в Сімферополі пам`ятника «жертвам ОУН-УПА». Так, прес-конференція представників КУН називалася «Історія брехні про ОУН-УПА і їх керівників. Постріл в спину Україні», а прес-конференція активістів «Свободи» - «Українські націоналісти проти провокацій».

Проте, як повідомляє прес-служба Кримського республіканського комітету Компартії, обидва заходи були зірвані комуністами. «Сьогодні кримськими комуністами і прихильниками Компартії України була зірвана спроба Конгресу українських націоналістів і Кримської організації об`єднання «Свобода» продовжити кампанію з дискредитації пам`яті радянських громадян, полеглих від рук фашистів, і реабілітації бойовиків ОУН-УПА», - йдеться в повідомленні КПУ. На думку комуністів, «ця кампанія проводиться на користь проамериканських сил української влади, прагнучих довести, що в кримському суспільстві існують націоналістичні і пронатівські настрої». Насправді, впевнені в КПУ, «кримське суспільство єдине в своєму неприйнятті націоналізму і запереченні курсу на приєднання України до НАТО».

«Прес-конференції українських націоналістів, навмисно влаштовані в останній день, відведений для передвиборної агітації, були зірвані комуністами Криму і прихильниками Компартії України», - заявляють комуністи.

Прес-служба Кримського республіканського комітету Компартії повідомляє, що комуністи вимагали від «КУНовців» і активістів «Свободи» «тікти з Криму».

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня на площі Совєтській в Сімферополі було відкрито монумент «На згадку про жертви радянського народу, полеглі від рук посібників фашистів – вояк ОУН-УПА та інших колабораціоністів». Проти установки пам`ятника виступали кримські активісти НРУ, УНП, КУН та інших організацій.

25 вересня пам`ятник «жертвам ОУН-УПА» був облитий червоною фарбою. Кримські комуністи звинуватили в цьому акті вандалізму «бойовиків з організації «Свобода». У свою чергу активісти «Свободи» заявили, що провокацію влаштували самі комуністи.