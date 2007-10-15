Пройдуть заходи, приурочені 100-річчю з дня народження Петра Григоренка

16 жовтня, в Сімферополі пройдуть заходи, приурочені 100-річчю з дня народження правозахисника, зокрема захисника прав кримських татар в СРСР, генерала Петра Григоренка.

16 жовтня (о 13.00) в сквері біля пам`ятника П.Григоренку пройде молебень, потім (о 14.00) в Кримському інженерно-педагогічному університеті відбудеться конференція. Увечері (о 18.00) в кримськотатарському театрі відбудеться реквієм.

17 жовтня (о 14.00) в українській школі-гімназії в Сімферополі буде організований урок історії, присвячений П.Григоренку.