Зйомки фільму Бондарчука у Криму визнано незаконними

Зйомки фільму «Населений острів» у Криму визнано незаконними. Про це повідомив начальник відділу нагляду за додержання природоохоронного законодавства Генеральної прокуратури України М.Куліковський (у листі до Національного екологічного центру України).

Як повідомляє 4post, "23-29 вересня 2007 року на території Казантипського природного заповідника в Криму відбувалися зйомки фільму Бондарчука «Населений острів» (рос. - «Обитаемый остров» http://www.oostrov.ru/), які супроводжувались руйнуванням ландшафту заповідника, знищенням його рослинного та тваринного світу. Під час зйомок використовувалась піротехніка, до заповідника завозили військові машини та масовку. На частині заповідника було знищено унікальні ландшафти.

Глибоко обурена таким плюндруванням заповідної перлини Криму громадськість звернулась із численними скаргами до Мінприроди України та Генеральної Прокуратури. Зйомки грубо порушили статті 16 та 64 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Крім того, видання дозволу на проведення таких протизаконних зйомок також не є законною діяльністю і носить ознаки корупції. Формально дозвіл видавався на зйомки «в науково-освітніх цілях», реально ж розігрувались сцени бойових дій.

За попередніми даними, Ф.Бондарчук заплатив «компенсацію» заподіяної шкоди від своєї діяльності на території заповідника. Цим фактом, який є формалізованим варіантом хабаря, лише підтверджується корупційна схема отримання дозволу на зйомки в заповіднику.

Перевірка ситуації, що проводилась Генеральною прокуратурою України, підтвердила тривогу природоохоронців. Як наслідок – керівництво заповідника та заступника голови Держслужби заповідної справи України М.Стеценка притягнуто до дисциплінарної відповідальності і порушено адміністративне провадження а на керівництво кінокартини накладено штраф та нараховано збитків на суму 16,5 тисяч гривень".