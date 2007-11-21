Лисяча бухта стала заповідником

Верховна Рада Автономної Республіки Крим оголосила ландшафтним заповідником місцевого значення «Лисячу бухту – Ечкі-Даг» (Феодосія, АР Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні ВР АРК проголосували 76 кримських депутатів із 88, які взяли участь в голосуванні.

Ландшафтним заповідником місцевого значення «Лисяча бухта – Ечкі-Даг» оголошена природна територія загальною площею 1 тис. 560 га, розташована за межами населених пунктів Сонячнодолинської сільради (м. Судак, АРК) і Щебетовської селищної ради (м. Феодосія, АРК).

Різноманітність природних умов Лисячої бухти сприяє зростанню 913 видів наземної флори (зокрема 67 ендемиків Криму), що становить близько 34% флори Криму. Більше 150 видів флори потребують особливої охорони, оскільки є рідкісними для Криму, 52 види рослин занесено до Червоної книги. Крім того, на території Лисячої бухти мешкає 1 тис. 530 видів метеликів, що становить 80% фауни лускокрилих південно-східного Криму, 42 види безхребетних занесено до Червоної книги України.

Рескомітету Криму з охорони навколишнього природного середовища доручено забезпечити виконання заходів щодо належної охорони і використання ландшафтного заповідника «Лисяча бухта – Ечкі-Даг» і винесенню його меж в натуру.

Лисяча бухта є популярним місцем відпочинку у туристів. Крім того, на цю територію мають претензії кримські татари, які вимагають у влади масового виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво.

Як повідомляв УНІАН, за даними Рескомзему АРК, на Кримському півострові налічується 149 об`єктів природно-заповідного фонду загальною площею майже 130 тис. га, межі встановлені у 33 з них. Загальний земельний фонд Автономної Республіки Крим становить 2608,1 тис. га, з них 1800,9 тис. га або 69,05% становлять сільськогосподарські угіддя, площа земель, зайнятих лісогосподарськими підприємствами, становить 281,6 тис. га, водогосподарські підприємства займають площу 20,0 тис. га.