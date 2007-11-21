Грач про кров матері та кістки в горлі

Обраний народним депутатом України від КПУ Леонід ГРАЧ вважає, що Указ Президента України “Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі”, спрямований в першу чергу не «на зміцнення української мови, а на знищення російського духу в Криму».

Про це говориться в коментарі Л.ГРАЧА, переданому УНІАН прес-службою Кримського рескому КПУ.

«Спрадавна увібравши в себе з кров`ю матері рідну російську мову, дихаючі російською культурою, російською історією, російською і радянською військовою славою, доблесний Кримський півострів стоїть кісткою в горлі у помаранчевої влади. Поява подібного указу свідчить про наступ на конституційні засади Кримської Конституції, про грубий тиск на автономію. Влада виступила проти волі переважної більшості кримських громадян, які є етнічними росіянами», - говориться в коментарі Л.ГРАЧА.

«Після Указу Президента про знесення радянських пам`ятників, нав`язаних владою антиросійських акцій з голодомору-геноциду, - поява указу щодо українізації Криму адекватна плювку в обличчя переважній більшості кримчан, етнічних росіян. І це говорить про бажання зіштовхнути в Криму між собою різні етнічні групи, порушити громадську думку, підірвати зрештою ситуацію в Криму, який має свої особливі геополітичні позиції», - заявляє Л.ГРАЧ. При цьому, на його думку, Президент “не володіє конституційним правом видавати подібні укази» і “не може диктувати кримському керівництву».

«У відповідь кримчани мають об`єднатися і активно відстоювати своє конституційне право на застосування російської мови у всіх сферах, боротися проти спотворення і чорніння історії», - заявляє Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі”.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації розробити і затвердити комплекс заходів щодо вивчення і популяризації української мови і української культури на півострові.