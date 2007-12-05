”Черноморка” не допустила Нацраду?

Представників Національної ради з питань телебачення та радіомовлення не допустили до здійснення перевірки на телекомпанії «Чорноморська» (Сімферополь). Про це 5 грудня на засіданні повідомив перший заступник голови Нацради Ігор Курус, пише сьогодні «Телекритика»

За його словами, 3 грудня керівник телекомпанії Тетяна Красікова не впустила перевіряючих на підприємство, мотивуючи це тим, що телекомпанія перебуває у стані судової тяганини з Національною радою. Саме тому, як і у випадку з RU Music, Нацрада вирішила звернутись до суду щодо анулювання ліцензії телекомпанії.

«Ми не повинні пропускати жодного випадку, коли наших представників не допускають до перевірок на телекомпаніях, тому що завтра нас не пустить перевіряти жодна телекомпанія, і Нацрада не зможе виконувати своїх прямих обов’язків», - наголосив Ігор Курус.

Президент Чорноморської телерадіокомпанії Тетяна Красікова розказала «ТК», що 28 листопада отримала лист від представників Нацради за підписом Влади Лепіної про те, що 3-4 грудня має бути здійснена позапланова перевірка. «У цьому листі йшлося про те, що причиною перевірки має стати виконання указу Президента про мовлення у дні жалоби та пам’яті Голодомору. Ми переглянули Указ Президента, і зрозуміли, що указ стосується державних телекомпаній, Держкомтелрадіо, Нацрадіо та Національної телекомпанії. Ми - не державна телекомпанія, а комерційна. Тому я написала відповідь, де йшлося, що у зв’язку з тим, що в указі Президента нічого не сказано про комерційні організації, я не бачу підстав для перевірки».

Також пані Красікова наголосила на тому, що «задля того, щоб не воювати з Нацрадою», додала інформацію щодо програм та заставок, які були змінені у зв’язку з 75-літтям Голодомору. Відповідь на свій лист вона не отримала, але 3 грудня до телекомпанії прийшли перевіряльники: «Коли вони прийшли здійснювати перевірку, то в документах значилось, що вона проводиться не через виконання указу Президента, а на підставі рішення Нацради 2001 року про жалобу, про те, як треба відзначати траурні дні. Я сказала, що тут є певні дисонанси і перевірки не буде. Ми дуже мило один одному посміхнулись і вони пішли».

Також Тетяна Красікова наголосила на тому, що зараз телекомпанія у суді вирішує питання щодо скасування останнього попередження, яке вони отримали за підсумками попередньої перевірки, і це стало ще однією причиною відмови у здійсненні перевірки: «Я вважаю представників Нацради, які здійснюють у нас перевірку, некомпетентними. Після їх минулої перевірки ми подали на них до суду, оскільки я вважаю, що вона була цілком упередженою. Вони розцінювали як агітацію під час виборів доволі суперечливі сюжети. Приміром, коли депутат сільської ради від БЮТ говорив про те, що влада не у змозі побудувати міст, це розцінювалось як агітація на користь БЮТ. Тому я вважаю, що в мене є підстави сумніватись у їхній компетенції і неупередженості. До того ж не зовсім правильно проводити ще одну перевірку, поки ми не з’ясували обставини Нехай подають до суду, будемо судитись, що поробиш».(Власником ТРК «Чорноморська» є головний БЮТівець Криму Андрій Сенченко, - «ТК»).

Також на засіданні 3 грудня Нацрада видала 6 попереджень за порушення під час днів пам’яті та жалоби (п’ять з них - регіональним ТРО, одне - київській). Телекомпанія RU Music отримала друге попередження за порушення режиму жалоби.