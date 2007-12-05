Залишилося посадити 200 ”лісових” гектарів

В рамках наміченого річного плану в 1000 гектарів лісоводам Криму залишилося посадити ще 200 га лісових угідь.

Про це повідомлялося сьогодні на розширеному засіданні колегії Республіканського комітету АРК по лісовому і мисливському господарству.

Проте, за даними прес-центру комітету, посадка 200 гектарів відкладається із-за несприятливих погодних умов.

«Проте, багато лісгоспів вже виконали поставлені завдання на період осінніх лісопосадок», - повідомляє прес-центр.