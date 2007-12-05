Залишилося посадити 200 ”лісових” гектарів
18:54, 05 грудня 2007Крым
0
Річний план - тисяча га
В рамках наміченого річного плану в 1000 гектарів лісоводам Криму залишилося посадити ще 200 га лісових угідь.
Про це повідомлялося сьогодні на розширеному засіданні колегії Республіканського комітету АРК по лісовому і мисливському господарству.
Проте, за даними прес-центру комітету, посадка 200 гектарів відкладається із-за несприятливих погодних умов.
«Проте, багато лісгоспів вже виконали поставлені завдання на період осінніх лісопосадок», - повідомляє прес-центр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter