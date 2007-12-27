Трохи збільшилася територія природно-заповідного фонду Криму

Цього року у Криму пройшло розширення територій природно-заповідного фонду від 4,9% до 5,3%, каже голова Кримського відділення Партії Зелених України Віктор ТАРАСЕНКО.

"І цю динаміку необхідно не втрачати", - відзначив В.ТАРАСЕНКО.

Так, доведені до логічного висновку спільні зусилля по створенню Національного природного парку «Тарханкут» - документи і наукове обгрунтування вже направлені в Мінприроди України. "Радують позитивні переміщення за проектом розвитку Західного Криму "Кримські золоті піски", - повідомляє прес-служба Кримського відділення ПЗУ.

Крім того, проведено суспільні слухання з місцевими громадами і досягнута згода по створенню господарського суспільства під контролем Фонду держмайна АРК.

"Тільки разом, відкрито, можна досягти результатів в справі охорони природи", - заявив В.ТАРАСЕНКО.