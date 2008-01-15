”Центр матері і дитини” планують відкрити у Севастополі

У Севастополі в першому півріччі поточного року планується відкрити два нових комунальних заклади, орієнтованих на роботу з дітьми і неблагополучними сім`ями: до кінця першого кварталу - „Центр матері і дитини”, а до Дня міста (відзначатиметься 14 червня) - „Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ на брифінгу для журналістів. За словами Д.БАЗІВА, „метою створення „Центру матері і дитини” є поселення тут неблагополучних вагітних жінок. Вони зможуть там, в нормальних умовах, мешкати безкоштовно, починаючи від періоду вагітності і до досягнення дитиною півроку, а в деяких випадках - і року, при соціальному супроводженні працівників соціальних служб і медичних установ”. На переконання заступника голови міськадміністрації, „функціонування даного центру дозволить ресоціалізувати значну частину неблагополучних матерів, яким немає де жити”, адже, як додав він, „не секрет, що під час рейдів, особливо на дачних ділянках, у нас виявляються цілі такі поселення, і якщо ми зараз не припинимо цю тенденцію, за 10-15 років ми отримаємо, мабуть, ціле покоління, яке виросло в подібних умовах, і допустити це в жодному разі не можна”.

Як також повідомив ЛД.БАЗІВ, ще під час підготовки бюджету міста на 2007 рік вдалося „вибити” субвенцію в обсязі 1,5 млн.грн. на реконструкцію приміщення і подальше створення цих двох нових комунальних установ, а керівництву Севастопольського центру соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді - „пройти умови дуже складної тендерної процедури”.