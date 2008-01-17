Редактор ”Большая Ялта News” заявляє про ”політичне переслідування” видання

Головний редактор незалежної газети «Большая Ялта News» Андрій КЛІМЕНКО заявляє про ”політичне переслідування” видання.

Як ідеться в листі головного редактора, направленому агентству УНІАН, газета, що видається громадською організацією «Таврійський інститут регіонального розвитку», в 2007 році не раз публікувала матеріали, що містять різку критику міського голови Ялти, міськвиконкому, міськради, селищних рад, прокуратури м. Ялта по широкому спектру питань, що стосуються зловживань у земельній сфері і забудові Ялти, утисків малого бізнесу, ознак корупції посадовців.

”Під час передвиборної кампанії 2007 наше видання було єдиним у Ялті, яке «наважилося» публікувати політичну рекламу опозиційних на той час партій, зокрема, Блоку Юлії Тимошенко. У грудні 2007 газета опублікувала ряд гострих матеріалів з вимогами відставки міського голови Ялти і дострокових виборів міськради. Після цього прокуратура Ялти почала щодо газети перевірку у зв`язку з незначною заборгованістю по зарплаті, що мала місце в середині 2007 року”, - сказано в листі.

”28 грудня – в день, коли заборгованість уже була повністю погашена, нам вручили постанову прокурора Ялти про порушення кримінальної справи. Незважаючи на те, що всі документи про погашення заборгованості були одержані прокуратурою 8 січня ц.р., станом на 17 січня слідчі дії тривають, кримінальна справа не припинена, більше того, прокуратура має намір допитувати співробітників газети тощо. Ми розцінюємо це як політичне переслідування вільної преси, що наважилася відкрито говорити про безлади в Ялті”, заявляє А.КЛИМЕНКО.

Коментар другої сторони УНІАН надасть завтра.