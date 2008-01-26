У Криму викрили алкогольну банду

18:00, 26 січня 2008
Крым
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Труїли фальсифікатом впродовж 2001-2007 років

В Автономній Республіці Крим працівниками підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю викрито шістьох місцевих жителів, які впродовж 2001-2007 років створили шість підпільних цехів з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Як повідомляє прес-служба МВС України, у правопорушників вилучено 20 тис. пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв, понад 100 тис. марок акцизного збору, 5 тис. літрів спирту, 500 тис. різноманітних етикеток лікеро-горілчаних виробів, 250 тис. металевих і коркових пробок, а також виробниче обладнання. 

Слідчим управлінням Головного управління МВС України в Криму за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.204 та ч.2 ст.216 КК України (створення злочинної організації, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок).

 

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