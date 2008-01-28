Яценюк відвідає Крим

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК 29-30 січня відвідає з робочим візитом Автономну Республіку Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

Програмою візиту у вівторок передбачена зустріч голови ВР з представниками сільських і селищних рад, жителями Сімферопольського району Автономної Республіки Крим з проблем самозахоплень земельних ділянок. Цього ж дня А.ЯЦЕНЮК виступить у прямому ефірі Державної телерадіокомпанії «Крим» та Чорноморської телерадіокомпанії.

У середу, згідно із програмою візиту, голова Верховної Ради України проведе нараду з членами Президії Верховної Ради АРК, головами сільських, селищних, районних, міських рад, та зустрінеться з ректорами вищих учбових закладів Криму і представниками студентського самоврядування.