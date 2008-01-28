Яценюк вважає недоцільним перекладати з лівої кишені піджака у праву кишеню

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає недоцільним проведення дострокових виборів до місцевих органів самоврядування без зміни законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої наради з представниками органів місцевого самоврядування.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо проводити дострокові вибори за тією ж виборчою системою, яка існує на сьогодні, то це ніби перекладати «з лівої кишені того самого піджака у праву кишеню».