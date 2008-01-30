Яценюк про Крим: живуть у цьому сірому болоті, всі задоволені, всі щасливі

Проблема курортної сфери Криму в першу чергу полягає в сервісі і в можливості ключових іноземних компаній зайти на ринок півострова. Про це заявив Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у вівторок увечері в ефірі Чорноморської ТРК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Голови парламенту України, попри дивлячись те, що в Криму є тенденція щодо поліпшення в курортній сфері, проте поки що півострів «їде на старому багажі». «Це старий багаж пострадянських країн і тієї клієнтури, яка їде (на відпочинок до Криму – УНІАН). І старий багаж – це, власне, самі українці, які їдуть відпочивати до Криму», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, сьогодні в туристичній сфері Криму практично не представлені світові бренди. «А якщо не приходить світовий бренд, не приходять нові технології сервісу. Не приходить нова технологія сервісу, нема з ким конкурувати. Нема з ким конкурувати - всі живуть у цьому сірому болоті, всі задоволені, всі щасливі. Всі живуть від сезону до сезону. Прийшов сезон, максимально треба заробити за цей сезон, а там - хоч трава не рости», - заявив Голова парламенту країни.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, щоб до Криму зайшли ключові іноземні бренди, потрібно підготувати пакет документів: починаючи від земельної ділянки і закінчуючи підведенням інфраструктури на цю ділянку. «Треба зробити одну просту річ: треба в першу чергу для уряду і для Верховної Ради Криму ухвалити рішення – підготувати пакет документів, починаючи від земельної ділянки і закінчуючи підведенням інфраструктури на цю ділянку. Тільки не земельна ділянка в Нижньогірському районі (віддалений від моря район Криму – УНІАН), а декілька ключових інвестиційних проектів на ПБК запропонувати світовим брендам», - відзначив Голова ВР України. Він додав, що якщо до Криму зайде такий бренд, то він стане локомотивом, «який за собою заведе клієнтуру, гроші і можливості».