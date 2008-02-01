813 чоловік загинули в Криму минулого року внаслідок надзвичайних подій і ситуацій
08:43, 01 лютого 2008Крым
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Підсумкова нарада МНС автономії
У Криму за 2007 рік відбулося 20 надзвичайних ситуацій, 2474 надзвичайних події, внаслідок яких загинули 813 чоловік та постраждало 1727 чоловік.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, 367 чоловік вдалося врятувати.
Як повідомлялось на підсумковій нараді, яка пройшла напередодні, ряд надзвичайних ситуацій і подій виявили «слабкі» місця служби порятунку.
Минулий рік став для кримських бійців МНС справжнім роком випробувань: це і лісова пожежа в Ялті, і декілька надзвичайних ситуацій на морі в Керчі, а також збільшення кількості загибелі людей на воді.
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