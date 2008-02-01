Прокуратура Криму не задоволена якістю боротьби з ”однорукими бандитами”

У прокуратурі Криму вважають боротьбу з незаконним ігровим бізнесом, особливо в Сімферополі, неефективною.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, особливе занепокоєння у прокурорів викликають «однорукі бандити», розташовані просто неба. "Закон вимагає розміщувати ігрові автомати тільки в закритих приміщеннях з непрозорими вікнами, передбачає обмеження по розташуванню ігрових залів, зокрема, забороняючи їх розміщення в безпосередній близькості від шкіл, театрів і т.п. об`єктів. Однак ігрові автомати на вулицях - нерідке явище, особливо в Сімферополі", - кажуть у прокуратурі.

Як експеримент прокурори зробили рейд по Центральному ринку Сімферополя і вилучили 12 ігрових автоматів.

За даними прокуратури, минулого року податківці провели 23 перевірки, проте судом конфіскація ігрового устаткування застосовувалася тільки в чотирьох випадках. "До решти власників «одноруких бандитів» застосовані адміністративні заходи тільки у вигляді стягнень. Сплативши штраф в розмірі від 88 до 1200 гривень, підприємці повертали автомати на колишні місця. Саме так відбувається з автоматом біля Головпоштамту Сімферополя: його чотири рази зрізали податківці, і він чотири рази повертався на колишнє місце. Конфіскація ігрового устаткування могла б припинити цей «круговорот» «одноруких бандитів», - кажуть у прокуратурі.

У даний час розробляються заходи для того, щоб примусити закон про ігровий бізнес працювати в автономії. Зокрема, прокуратура клопотатиме перед судовими органами про зміну судової практики в частині призначення покарання за порушення порядку здійснення діяльності з утримання тоталізаторів і проведення азартних ігор.