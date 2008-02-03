На третину зросла кількість звернень громадян до МДА Севастополя

У Севастополі впродовж 2007 року до міської державної адміністрації надійшли 13 тис. 113 звернень від 42 тис. 670 громадян, що на 3 тис. 235 звернень, або на 33% більше порівняно з 2006 роком (9 тис. 878 звернень від 44 тис. 886 громадян).

Як повідомили УНІАН у відділі по роботі із зверненнями громадян міськдержадміністрації, 12 тис. 608 звернень надійшли у письмовій формі, 505 прийняті на особистому прийомі керівництвом міської держадміністрації (у 2006 році - 9 тис. 289 і 589 відповідно).

У зверненні громадянами були порушені 13 тис. 277 питань (у 2006 році – 9 тис. 947). З питань сільського господарства і земельних відносин - 63,3%, житлового господарства - 12,7%; комунального господарства - 7,4%; соціального захисту і праці - 4,6%; промисловості та будівництва - 4,5%. Звернення із земельних питань стосувалися, здебільшого, виділення земельних ділянок для різних цілей (будівництво житла, гаражів, промислових об`єктів, ведення індивідуального фермерського господарства, садівництва), розподілу на паї земель, приватизація ділянок та інші. У зверненнях громадян здебільшого порушуються питання надання матеріальної допомоги і питання житлово-комунального господарства (ремонт системи опалення, наведення санітарного порядку на прибудинкових територіях, ремонт дахів і внутрішньобудинкових мереж, подача гарячої води, а також прохання узаконити прибудови, перепланування, самовільне будівництво балконів, веранд, поліпшити житлові умови).

Від громадян, які потребують соціального захисту і підтримки, в 2007 році надійшли 1 тис. 775 звернень, що становить 13,5% від загальної кількості звернень (у 2006 році цей показник становив 16,9% (1 тис. 668). Малозабезпечені категорії населення звертаються здебільшого з питань надання матеріальної і медичної допомоги, поліпшення житлових умов і надання житла, реструктуризації боргів з оплати комунальних послуг, встановлення лічильників водо- і газоспоживання за рахунок міського бюджету, роз`яснення порядку призначення пенсії „За особливі заслуги перед Україною”, проведення перерахунку пенсій, встановлення статусу ветерана війни та учасника бойових дій.

При цьому 14,3% (1 тис. 877 звернень) становлять багаторазові звернення громадян, які пишуть з одного й того ж питання незалежно від результатів розгляду.