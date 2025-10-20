Якщо Україна згодиться на неприйнятне територіальне рішення, то є загроза, що всі подальші питання далі вирішуватимуться без її участі, наголосив президент.

Відступу з Донбасу не буде і позиція України в цьому питанні залишається незмінною. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що Москва наполягає на виході України з Донецької та Луганської областей, але така вимога є неприйнятною.

"Росіяни посилаються на свій так званий референдум, проведений уже після окупації. Це незаконно і не має нічого спільного з реальністю", – сказав Зеленський.

Він також відкинув аргументи щодо внесення Донбасу до Конституції РФ.

"Якщо завтра Путін буде ще щось вносити, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", - наголосив президент.

Він додав, що питання територій, зокрема Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, залишається невизначеним.

"Росіяни, ймовірно, мають на увазі, що не просуватимуться далі, тоді як американці трактують це як можливе повернення територій Україні", - пояснив президент.

Президент заявив, що під час останніх перемовин не йшлося про умови щодо армії, мови чи "зміни режиму", лише про територіальне питання. Однак якщо Україна згодиться на неприйнятне територіальне рішення, то є загроза, що всі подальші питання далі вирішуватимуться без її участі.

"Зараз цього не звучало. Але зрозуміло, що якщо Україна "з’їсть те, що поклали на тарілку", тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити і без нас", – сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна не порушуватиме домовленостей, якщо матиме реальні гарантії безпеки та припинення вогню.

Питання територій у війні

Як повідомляли ЗМІ, Путін у розмові з Трампом запропонував територіальний обмін, у рамках якого Україна поступилася б Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. і під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського прийняти умови РФ щодо припинення війни,

Водночас сам Дональд Трамп у розмові з журналістами наголошував, що ніколи не обговорював із Володимиром Зеленським здачу Донбасу Росії. При цьому сказав, що Донбас має залишитися розділеним, "як є зараз".

"Нехай усе буде розділено так, як є. Зараз він розділений. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Вони можуть... домовитися про що-небудь пізніше", - сказав Трамп.

