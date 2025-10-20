Президент зауважив, що Україна підтримує будь-який формат переговорів, який може сприяти завершенню війни.

Україна готова приєднатися до переговорів президента США Дональда Трампа та правителя Росії Володимира Путіна у Будапешті (Угорщина), якщо надійде таке запрошення.

Про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Clash Report.

"Україна готова зустрітися в Будапешті, якщо її запросять, хоча це не найкраще місце з історичних та політичних причин", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що достатньо свого часу приділив спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу, щоб зупинити просування ідеї проведення мирних переговорів в Угорщині. Серед альтернативних локацій розглядали Швейцарію, Австрію, Ватикан, Саудівську Аравію, Катар та Туреччину.

"Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр (Віктор Орбан - УНІАН), який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене. Настрій, що Росія начебто виграє на полі бою, присутній в тих чи інших колах Сполучених Штатів Америки, так само, як і протилежний настрій — Росія нічого не виграє", - додав він.

Разом з тим, Зеленський наголосив, що Україна готова підтримати будь-який підхід, якщо він справді принесе мир.

"Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним (Трампом, — УНІАН) і з його командою, його меседж, на мою точку зору, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, — позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін", - зазначив президент.

Будапешт - історичний і політичний контекст

Трампа і Путін домовились про підготовку їхньої можливої зустрічі в Будапешті. У Росії на тлі цих новин заговорили про врегулювання війни за секретними домовленостями.

Український президент Володимир Зеленський висловив згоду на участь у потенційній зустрічі в Будапешті, якщо вона допоможе наблизити досягнення миру в Україні.

Те, що Путін і Трамп обрали Будапешт для свого саміту, викликає дискусії та обурення як в Україні, так й у Європі. Будапешт — символічно дуже чутливе місце для України з кількох причин — і політичних, і історичних.

По-перше, саме Будапештський меморандум 1994 року став ключовим документом, у якому США, Велика Британія та Росія гарантували Україні безпеку й територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї. Цей документ провалився.

По-друге, Угорщина нині — єдиний член ЄС і НАТО, який системно блокує або гальмує підтримку України, просуваючи проросійські меседжі та ведучи окрему політику "миротворця".

По-третє, з історичної точки зору, Будапешт неодноразово ставав місцем компромісів за рахунок менших держав. У політичній пам’яті Східної Європи місто асоціюється з радянським придушенням Угорського повстання 1956 року, коли Москва силою відновила контроль над країною.

