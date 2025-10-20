Президент наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби перевищують інші збройні конфлікти.

Україна разом із союзниками наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам. Зеленський наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби перевищують інші збройні конфлікти.

"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія", - підкреслив Зеленський.

Відео дня

Він зазначив, що війна в Україні відрізняється рівнем застосованих засобів і масштабом операцій.

"Там є такі ж жертви, такі ж живі люди, і великі втрати, але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти набагато сильнішого ворога.

"Ми воюємо з армією Росії, тому цю війну так швидко закінчити не вдається", - сказав президент.

При цьому Зеленський заявив, що останнім часом з’явились передумови для реального просування до миру.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", - сказав Зеленський.

За його словами, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.

"Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України", - розповів Зеленський і додав, що Україна активно користується цим настроєм, щоб усіляко посилити тиск на РФ.

"Ми робимо в такому настрої кроки - "Томагавки" тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію", - зазначив глава держави.

Війна в Україні: переговори

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ніхто не повинен тиснути на Зеленського у питанні поступок територіями України.

Нагадаємо, російський диктатор вимагає від України віддати весь Донбас в обмін на припинення війни. У свою чергу Трамп тисне на Зеленського, щоб той прийняв цю вимогу.

Вас також можуть зацікавити новини: