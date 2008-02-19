У Севастополі пропонують провести слухання щодо ”території без НАТО”

Громадськість Севастополя Севастопольська міська громадська організація „Євроатлантичний вибір” запропонувала Севастопольській міській раді провести громадські слухання на тему відповідності національним і місцевим інтересам рішення від 29 січня „Про проголошення території міста Севастополя “територією без НАТО”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер цієї організації Іван ШУЛЬГА, „Євроатлантичний вибір” направив голові Севастопольської міської ради Валерію САРАТОВУ відкритий лист з відповідною пропозицією.

За словами І.ШУЛЬГИ, „ми вважаємо, що рішення міськради „Про проголошення території міста Севастополя “територією без НАТО” не тільки не відповідає Конституції і законодавству України, а й шкодить національним інтересам України та її громадянам-севастопольцям”. Як додав І.ШУЛЬГА, „не вина української влади у тому, що Севастополь досі шукає свій новий сенс існування і шлях розвитку. Але ж, сучасна бізнес-політична еліта Севастополя відбулася вже за часів незалежної України, у тому числі, і Севастопольське відділення Партії регіонів України (фактично дві третини депутатів міськради - члени фракції „Регіон Севастополь”, члени Партії регіонів - УНІАН). Тому важко зрозуміти, чому вона формує і провокує громадську думку до нового протистояння з таким собі міфічним НАТО, фактично всупереч безпековій політиці України”. І.ШУЛЬГА також зазначив, що активісти очолюваної ним організації „впевнені, що більшості севастопольців не потрібна нова “холодна війна”, а серед Севастопольської громади існує і позитивне ставлення до НАТО, а також є велика кількість прихильників вступу України в НАТО”.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня цього року Севастопольська міська рада на сесійному засіданні ухвалила рішення „Про проголошення території Севастополя „територією без НАТО”. У рішенні депутати виступають проти присутності у Севастополі “військ НАТО, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО”. В сесійному рішенні також говориться, що депутати не дають „згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО”. Міськрада також звернулася до Президента і Верховної Ради України „з вимогою припинити втягування України в НАТО”.

6 лютого прокурор Севастополя надіслав у Севастопольську міську раду „Протест в порядку нагляду”, в якому запропонував „рішення міської ради №3678 від 29 січня 2008 року „Про проголошення території м. Севастополя „територією без НАТО” скасувати”. Протест зупиняв дію опротестованого акта і підлягав обов’язковому розгляду у десятиденний строк після його надходження.

Севастопольська міськрада на сесії, що відбулася 12-13 лютого, розглянула цей протест і відхилила його.