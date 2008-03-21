“Мистецький арсенал” оголосив міжнародний конкурс на кращий архітектурний проект комплексу

Державне підприємство «Культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький арсенал” оголосило міжнародний архітектурний конкурс на визначення кращого архітектурного проекту комплексу “Мистецький арсенал”.

Про це УНІАН повідомили в ДП «Культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький арсенал”.

Як зазначається в повідомленні, замовником проведення конкурсу є ДП “Мистецький арсенал”, професійним радником, згідно зі стандартами ЮНЕСКО - німецька компанія (phase eins).

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник відділу розвитку комплексу «Мистецький арсенал» Микола СКИБА, заявки на участь у конкурсі приймаються до 22 березня ц.р. Підсумки проведення конкурсу підбиватимуться в жовтні цього року.

За його словами, на участь у конкурсі вже надійшло більше 30 заявок, у тому числі й від міжнародних архітектурних компаній.

М.СКИБА зазначив, що проект будівництва комплексу передбачає створення нових об`єктів і відповідної інфраструктури, яка необхідна для функціонування культурно-мистецького й музейного комплексів.

Він пояснив, що раніше архітектурно-містобудівна рада Києва попередньо схвалила проект реставрації існуючого музейного комплексу, проектувальником проведення якої є «УкрНДІпроектреставрація», а генеральним підрядником – австрійсько-німецька компанія «Штрабаг».