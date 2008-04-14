Палацу Потоцьких у Тульчині загрожує руйнація

Палац Потоцьких у Тульчині овіяний легендами і не дає спокою науковцям. Археологи шукають там підземелля та скарби, а от сама будівля завалюється. Краєзнавці говорять, що будівля – суцільна загадка. Замок за будівельними технологіями випереджає свій час. І, схоже, не має майбутнього.

Понівечені стіни, зруйновані галереї та фонтан – такий нині найбільший у Європі палац, розташований у Тульчині. У 18-му столітті помилуватися «Тульчинським королівством» приїздили найвідоміші люди. Численні гості Потоцьких перед від’їздом кидали в озеро пригорщі монет, аби повернутися. Звідси й легенда про золото, заховане під землею. Катакомби палацу приваблюють шукачів скарбів. Краєзнавці кажуть: граф оточив палац підземними ходами. Але золота і коштовностей там не ховав.

Віктор Святелик, краєзнавець: "Коли робили реставрацію, знайшли 2 листи, ось у цьому корпусі знайшли, один зотлів, а другий, не зрозуміло чому, його сховали…В двохсотому році один солдат, який копав окопи, знайшов цепочку, це все золото, яке було знайдено за 2 століття".

Підземні ходи вивчає нащадок роду Потоцьких Володимир Альошин. Граф Станіслав-Фелікс, який спорудив палац, його прадід у п’ятому коліні. Зараз пан Володимир охороняє маєток. А про багатства та велич родини дізнається лише з архівів і книжок.

Володимир Альошин, нащадок роду Потоцьких: "Нібито, за легендою, офіційно це не підтверджено, фотографій тоді не було, - але з цього корпусу, це кунсткамера, такої кунсткамери не було навіть в Петра І, і ні в кого решти, зараз коштовності, які тут знаходяться в 130 країнах світу”.

Вберегти від руйнації національну пам’ятку архітектури допомагають викладачі та учні училища культури, розміщеного в колишньому маєтку. На повне відновлення Тульчинського палацу потрібні мільйони. Але архітектурний шедевр того вартий, твердять краєзнавці.

Зараз графське підземелля люди використовують на власний розсуд. Для дітей – це гарне місце для ігор, для дорослих – пивні. Влада розчищати катакомби не береться. Хоча краєзнавці запевняють: екскурсії підземним містом можуть принести мільйони для відновлення «Тульчинського Версалю».

"Факти", ICTV