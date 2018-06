Мадонна окупувала британські чарти

Новий альбом Мадонни "Hard Candy" очолив хіт-парад Великобританії за підсумками минулого тижня.

Для співачки це вже десята пластинка, яка досягала вершини британських чартів.

Друге місце зайняв альбом "Third" групи Portishead, виходу якого шанувальники колективу чекали більше 10 років. Дебютна пластинка співачки Даффі "Rockferry" замикає трійку лідерів.

На четвертому місці розташувався переможець минулого тижня альбом "The Age of the Understatement" групи The Last Shadow Puppets – проекту лідера Arctic Monkeys Олексія Тернера і вокаліста The Rascals Майлза Кейна. Слідом за ним йде альбом Сема Спарро.

У пісенному чарті лідерство також утримує Мадонна. Її композиція "4 Minutes", записана разом з Джастіном Тімберлейком, уже третій тиждень знаходиться на вершині хіт-парада.

У трійці лідерів також розташувалися "Black and Gold" Сема Спарро і "Wearing My Rolex" від Wiley. Услід йдуть композиції "Love In This Club" Ашера і "American Boy" Естелль.

Lenta.ru