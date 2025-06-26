Денис Пономаренко

Відео присвячене релізу гри 26 червня, яку називають претендентом на "Гру року".

26 червня відбувся повноцінний реліз Death Stranding 2 – ще одного претендента на "Гру року". На честь цього геймдизайнер Хідео Кодзіма опублікував релізний трейлер на цілих 6 хвилин, який він змонтував особисто.

Маестро зазначив, що при створенні трейлера він намагався не розкривати ключові сюжетні повороти, обмежившись лише сценами, що передають загальну атмосферу. Тому його можна дивитися без остраху "зловити" спойлери.

Заодно Кодзіма знайомить геймерів з акторським ансамблем, до якого, лкрім уже знайомих осіб з оригінальної гри, входять Ель Фаннінг, Лука Марінеллі, Сіорі Куцуна і Джордж Міллер, творець "Божевільного Макса".

Відео дня

На сьогодні критики оцінили гру в 90 балів на Metacritic і назвали "обов'язковою до проходження". У відгуках пишуть, що у Кодзіми знову вийшло зробити глибоку і людяну історію, а також геймплейно поліпшити те, що зробили в першій частині. Окремо хвалять технічне виконання.

Найнижчу оцінку, 60 балів, поставив портал IGN France. Оглядач зазначив, що сиквел вийшов гарним, але основа гри все ще та сама, що і в першій частині. Тож якщо вам не сподобалося працювати кур'єром, то тут ситуація не зміниться.

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Сюжет Death Stranding 2 розгортається через 11 місяців після подій першої частини. Сему Портеру Бріджесу доведеться подорожувати різними континентами на борту корабля Магеллан, щоб спробувати врятувати людство від вимирання, яке хоч і відтерміновано, але все ще загрожує світу.

Звичайне цифрове видання коштує 2199 грн, розширене – 2399 грн, а в колекційному за 230 доларів гравець отримає лист від Хідео Кодзіми, картки та 38-сантиметрову фігурку одного з чудовиськ.

Раніше Хідео Кодзіма зізнався, який зі створених ним трейлерів його улюблений. З'ясувалося, що Metal Gear, як і раніше, близька геймдизайнеру.

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