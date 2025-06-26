Користувачів закликають не вводити логіни та паролі від акаунтів на незнайомих чи підозрілих сайтах.

Українців попередили про нову схему шахраїв під виглядом служби підтримки Facebook. Зловмисники зламують сторінки, виманюючи в користувачів їхні дані для входу.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзвʼязку у своєму Telegram-каналі.

Як працює схема

"Шахраї надсилають листи на адреси електронної пошти від імені служби підтримки Facebook. У них повідомляють про порушення умов використання та загрозу блокування акаунту. Щоб нібито уникнути блокування, користувачеві пропонують перейти за посиланням та пройти перевірку. Посилання спрямовує на шахрайський сайт, схожий на офіційний", - йдеться в повідомленні.

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Далі на шахрайському сайті користувачу пропонують ввести облікові дані: адресу e-mail чи номер телефону, пароль, код двофакторної автентифікації.

У Держспецзвʼязку попереджають, що ці дані шахраї використовують для викрадення акаунту і подальшого використання профілю в шахрайських схемах.

Як вберегтися

Користувачів закликають не вводити логіни та паролі від акаунтів на незнайомих чи підозрілих сайтах. Також варто звертати увагу на адресу, протокол сайту.

У Держспецзвʼязку попередили, що справжні електронні листи від Meta (Instagram, Facebook) щодо безпеки акаунту і входу до нього, надіслані протягом останніх 14 днів, можна знайти в налаштуваннях профілю в розділі "Пароль і безпека".

Шахрайські схеми - останні новини

25 червня стало відомо, що в мережі поширюється фейкова інформація про буцімто виплати в розмірі 24 тисяч гривень тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та є фейком. У ЦПД попередили, що такі фейки поширюються з метою збільшення охоплень та аудиторії того чи іншого ресурсу.

Раніше у Національному банку повідомляли про розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ.

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