У Києві до Дня Незалежності відбудеться щорічна виставка квітів

У рамках проведення міських заходів із святкування 17-ї річниці Незалежності України у Києві відбудеться 53-тя міська виставка квітів на тему «Нехай Україна у квітах буяє – у тім нагорода і втіха моя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження вже підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Захід триватиме з 23 серпня до 1 вересня на території Печерського ландшафтного парку.

Згідно з розпорядженням, «Київзеленбуду» доручено здійснити організаційну роботу з підготовки та проведення міської виставки квітів. З міського бюджету на проведення виставки спрямують 400 тис. грн.

Участь у заході братимуть ландшафтні архітектори з усієї України, представництва лісництв і ботанічних садів з різних регіонів.