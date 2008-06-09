Рок-фестиваль ”Чайка Open Air – 10” зібрав близько 70 000 шанувальників

7-8 липня 2008 року в Києві пройшов легендарний міжнародний рок-фестиваль "Чайка Open Air – 10" – один з найбільших і давніх фестивалів рок-музики на території не тільки України, але і всього СНД. Цього року "Чайка" відсвяткувала свій 10-річний ювілей.

На цей раз хедлайнерами фестивалю були відомі команди "The 69 eyes" і "Napalm Death", корифеї року з Росії "Сплін", "Агата Крісті" і "Король і шут", всіма улюблені наші зірки "Estethic Education", і "Крихітка Цахес", а також [AMATORY], Бумбокс, ТОЛ і багато інших. Всього на фестивалі цього року виступило більше 30 фатальних колективів з Європи і країн СНД.

За 2 дні фестивалю аеродром Чайка відвідало більше 70 000 меломанів. Крім власне музичних подій, на спорткомплексі (аеродромі) Чайка працювали різні атракціони, продавалися сувеніри та компакт-диск. Можна було відвідати спеціальний арт-тент. Організатори також поклопоталися про логістику. Обидва дні з 12.00 до 24.00 годин кожні 15 хвилин автобуси доставляли шанувальників рок-музыки до місця події.

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