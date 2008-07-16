У Михайлівському соборі презентовано фрески XII ст., повернуті з Росії

У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася презентація реставрованих фресок XII століття, які довгий час зберігалися у Російському державному Ермітажі в Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, усього було презентовано 11 фресок, повернутих до України протягом 2001-2004 років. Їх реставрація тривала чотири роки.

Зазначені фрески були вивезені з України до Німеччини під час Другої світової війни, а після її закінчення потрапили до Російського державного Ермітажу в Санкт-Петербурзі.

Як зазначив під час презентації Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, питання повернення культурних цінностей до України залишається відкритим. “На даний час до нашої держави повернуто лише 40% культурних цінностей, а ще 60% потрібно повернути”, - сказав він. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що ряд фресок ще перебувають у Росії, зокрема в Третьяковській галереї Москви, у художньому музеї Новгорода і Російському музеї Санкт-Петербурга. Також він наголосив, що київська влада звертатиметься з проханням до уряду України прискорити переговори з Росією щодо повернення культурних цінностей. “Нехай уряд попрацює... Все це належить Україні”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Своєю чергою, міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН зазначив, що в роки Другої світової війни в Україні був зруйнований 151 музей, вивезено 300 музейних експонатів і знищено 51 млн. книжок. Міністр також подякував від імені уряду Російській Федерації за сприяння у поверненні до України її культурних цінностей.