На Запоріжжі археологи знайшли руїни стародавнього степового міста

Протягом двох місяців вони розкопують стіни мечеті. Побудоване за часів Золотої Орди, місто мало велике значення для кочівників, бо розташовувалося біля Великого Шовкового шляху. Розкопуючи знахідки, вчені спростовують міф про Дике Поле та переконують: у степу життя вирувало ще до козацької доби.

Археологічна сенсація. Запорізькі археологи спростували міф про незаселене Дике Поле. Поблизу села Юрківка ентузіасти розкопують степове місто докозацької доби. Стародавнє татаро-монгольське поселення займало понад 20 гектарів і було транзитною точкою на Великому Шовковому шляху. Історики припускають: розквіт міста припав на період Золотої Орди, а зруйнували його за наказом завойовника Тамерлана.

Нині археологи розчищають частину мечеті. Знахідку називають унікальним пам’ятником містобудівництва: стіни викладені кількома видами цегли та мають багате оздоблення.

Михайло Єльников, кандидат історичних наук: "Здесь проживало население, оно принимало участие в международной торговле со странами Западной Европы, со странами Востока, впитывая в себя культурные традиции. Исходя из общей площади города, можно говорить о том, что мы раскопали одну сотую часть".

Розкопувати руїни міста допомагають школярі. Діти залюбки годинами розчищають щітками та шпателями каміння. Аби не пошкодити звільнений від землі фундамент, юні археологи працюють босоніж.

Микита Гиценко, юний археолог: "Здесь работа в некоторых моментах приближается к ювелирной. Когда надо снимать огромный материал, надо стараться его не разрушить".

Нині степове місто поховане під землею. За шість століть його стіни розібрали на будівельні матеріали місцеві мешканці. Піднімаючи шари ґрунту, археологи знаходять унікальні фрагменти оздоблення: фрески та різноколірну фігурну плитку, що нагадує китайський фаянс.

Олег Тобольцев, голова громадської організації "Нова археологічна школа": "В той плитке можно найти элементы орнаментов, которые характерны для Азии. Вполне возможно, что здесь были среднеазиатские ремесленники, которые участвовали в оформлении этого здания".

За тиждень стіни мечеті законсервують до наступного року. Херсонес та Ольвію розкопували понад 150 років. Тож археологи набираються терпіння та сподіваються, що колись степове місто відкриють для туристів.

"Факти", ICTV