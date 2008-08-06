У Москві поховали Олександра Солженіцина (фото)

Сьогодні на кладовищі Донського монастиря у Москві поховали видатного російського письменника, лауреата Нобелівської премії Олександра Солженіцина.

Напередодні попрощатися з письменником до Російської академії наук прийшли тисячі людей. Серед них діячі культури, громадські діячі та державні мужі. Аби провести Солженіцина в останню путь, російський президент Дмитро Медведєв перервав відпустку й повернувся до столиці.

Родина Солженіцина отримує співчуття з приводу смерті Олександра Ісайовича з різних країн світу.

Автор “Архіпелагу ГУЛАГ” і “Ракового корпусу” помер у неділю в Москві від серцевого нападу. До 90-річного ювілею він не дожив 4 місяці.

ICTV