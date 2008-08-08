Як Київ святкуватиме День Незалежності (програма)

Святкування 17-ї річниці Незалежності України розпочнеться з міжнародного фестивалю мистецтв «Обіймись, Україно», що триватиме з 20 до 22 серпня у Центрі культурного та ділового співробітництва «Український дім».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Також з 20 по 23 серпня в рамках святкування Дня Незалежності відбудеться загальнодержавна виставка «Барвиста Україна».

23 серпня в рамках акції «Державний прапор у кожній родині» на центральних площах та вулицях киянам будуть вручати зображення Державного прапору України у сувенірному виконані, вітання киян та гостей столиці, стрічки у кольорах Державного прапору та значки з державною символікою».

Крім того, 23 серпня відбудеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України на Майдані Незалежності, також планується відкриття пам’ятного знака Олександру Довженку на вул. Хрещатик, 21. В цей же день на вул. Хрещатик відбудеться молодіжна легкоатлетична естафета «Естафета Незалежності» та Всеукраїнський фестиваль творчих родин національних меншин у Центральному парку культури і відпочинку.

24 серпня відбудуться покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України. У цей день в церквах та храмах Києва проведуть молитви за Україну та український народ.

Також 24 серпня о 10.00 заплановано парад військ, присвячений 17-й річниці Незалежності України. На співочому полі Печерського ландшафтного парку відбудеться святкова концертна програма за участю фольклорних колективів Києва «Жива душа могутнього народу», а на естраді міського саду Центрального парку культури і відпочинку – благодійний концерт заслуженого артиста України, акордеоніста Ігоря ЗАВАДСЬКОГО.

В Українському центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відкриється виставка робіт народної вишивальниці Анастасії СТАХУРСЬКОЇ та ярмарка народних майстрів (ткацтво, кераміка), а у Музеї гетьманства – виставка «Львівське гутне скло».

У парку культури та відпочинку «Партизанська слава» відбудеться святковий концерт з тематичною програмою «Козацькому роду нема переводу».

В цей день відбудеться і фінальна частина етапу Кубка Європи з воднолижного спору – вейкборду за класичною версією (канал зони відпочинку Гідропарк).

У Печерському ландшафтному парку розпочнеться 53-я міська виставка квітів на тему: «Нехай Україна у квітах буяє – у тім нагорода і втіха моя».

О 19.00 24 серпня на Майдані Незалежності розпочнеться молодіжний святковий концерт з нагоди 17-ї річниці Незалежності України, який о 22.00 завершиться святковим феєрверком.