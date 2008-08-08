У Запорізької області буде свій гімн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації, проведення конкурсу на створення гімну регіону передбачене програмою заходів щодо підготовки і святкування 70-річного ювілею Запорізької області, який регіон відзначає у 2008 році.

Для участі в конкурсі, оголошеному сьогодні, Управління культури і туризму Запорізької облдержадміністрації запрошує як професійних, так і самодіяльних композиторів, а також поетів, виконавців і творчі колективи.

Конкурсні роботи прийматимуться до 1 жовтня 2008 року, після чого розглядатимуться членами журі. Виходячи з яких критеріїв його члени мають намір визначати переможця – поки не відомо: Запорізька ОДА інформує лише про те, що «членами журі конкурсу вже розглянуті механізми перегляду конкурсних матеріалів і затверджена процедура голосування, котра буде таємною».