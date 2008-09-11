Сьогодні кіностудія імені Довженка святкує 80-річчя свого заснування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали колектив Національної кіностудії імені Олександра Довженка з нагоди 80-річчя її заснування.

“Творча біографія головної національної кіностудії України – це шедеври Олександра Довженка, Дзиги Вертова, Абрама Роома, Ігоря Савченка, Івана Кавалерідзе, Сергія Параджанова, Леоніда Бикова, Івана Миколайчука. Їхні фільми увійшли до золотого фонду світового мистецтва й прославили український кінематограф”, - зазначив у своєму привітанні глава держави, текст якого обнародуваний на його офіційному сайті.

За словами В.ЮЩЕНКА, в історії студії було чимало випробувань – воєнні лихоліття, евакуація, компартійний цензурний прес, економічна криза. “Незважаючи на це, режисери і сценаристи, актори й оператори, інженери та інші фахівці завжди залишалися вірними своєму високому покликанню, зробили великий внесок у культурне й духовне відродження нашого народу, збагатили національну скарбницю мистецьких надбань”, - зауважив Президент.

Він висловив сподівання, що колектив кіностудії й надалі гідно примножуватиме традиції і здобутки українського кінематографа як самобутньої і невід`ємної частки європейської та світової культури.

У свою чергу, прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що в українського кіно добре майбутнє, попри тимчасові складнощі. На її думку, запорукою цього є творчий ентузіазм, наполегливість колективу, багаті традиції вітчизняного кіномистецтва, талант майстрів нового покоління.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що за 80 років свого існування Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка “стала гордістю держави, головним закладом українського кінематографу, отримала міжнародне та загальнодержавне визнання”.

Прем’єр-міністр нагадує, що завдяки роботі кіностудії виросла плеяда відомих митців, що творчо освоювали і впроваджували у життя досягнення світового кінематографу. “Фільми кіностудії посідають гідне місце у золотому фонді національної і світової художньої культури. У цей день слова шани і вдячності адресуються кожному, хто причетний до цієї слави, яку здобували і здобувають фільми у глядачів”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО у привітанні, розповсюдженому Управлінням у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.