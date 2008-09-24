У Києві відкрився перший кінотеатр з об`ємним зображенням

У Києві відкрився перший в Україні кінотеатр з кінозалом IMAX для проглядання картин у форматі 3D – об`ємному зображенні. Презентація кінотеатру відбулася у вівторок для журналістів в ТРЦ "Блокбастер".

Витрати на створення кінозалу склали 3 мільйони доларів. Він обладнаний спеціальним кіноекраном заввишки 13,5 метра і шириною 22 метри.

Побачити об`ємну картинку глядач зможе тільки в спеціальних окулярах, які видають кожному на вході. Без них зображення не чітке, адже на екрані показують відразу два кадри – для правого і лівого ока окремо. Записаний окремо від картинки звук потужністю 14 тис. ватів виходить з-за екрану і з бічних колонок.

Кінозал IMAX є 13-м залом найбільшого на сьогоднішній день в Україні кінотеатру "Мультиплекс", який відкрився в торговому центрі "Блокбастер". Протягом декількох місяців в кінозалі глядач зможе побачити два документальні фільми "Життя глибин" і "Космічна станція" у форматі 3D. Вартість квитків на об`ємне кіно – від 35 до 45 грн.

За словами віце-президента корпорації "IMAX" з розвитку кінотеатрів Джона Шрайнера, в майбутньому український глядач зможе дивитися і прем`єрні голлівудські фільми у форматі 3D, зокрема, "Мадагаскар-2", "Хранителі", "Ніч у музеї-2", "Монстри проти прибульців", "Шрек-4", "Трансформери-2", а також частину фільму "Гарі Поттер і Принц-напівкровка" (ред. - така задумка режисера картини).

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