Остання фотосесія Мерилін Монро продана на Christie`s (фото)

Колекція фотографій кінозірки Мерилін Монро, знята для журналу Vogue незадовго до смерті актриси, продана на аукціоні Christie`s за 146 тисяч доларів.

На торги було виставлено 36 знімків Монро, зроблених Бертом Штерном за замовленням американського видання Vogue у 1962 році. Особливу цінність знімкам Штерна додає той факт, що він виявився останнім фотографом, який зробив постановочну зйомку знаменитої актриси. Журнал опублікував ці фотографії вже після смерті Монро в серпні 1962 року.

До початку торгів, які пройшли у вівторок у Нью-Йорку, колекція фотографій Монро оцінювалася у 100-150 тисяч доларів США. Представники аукціонного дому Christie`s не стали називати ім`я нового власника фотографій, обмежившись заявою, начебто результат аукціону виправдав їх очікування.

Серія знімків Монро була виставлена на торги в рамках аукціону "Ікони гламуру й стилю: Колекція Леона й Мікаели Константінер (Leon and Michaela Constantiner)".

Берт Штерн у 2008 році відтворив знамениту фотосесію Мерілін Монро з актрисою Ліндсі Лохан. Знімки Лохан були опубліковані в журналі New York і супроводжувалися есе актриси, в якому вона зізнавалася в коханні до Мерилін Монро.

Lenta.ru