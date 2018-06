Depeche Mode назвали дату виходу нового альбому

Британський гурт Depeche Mode оголосив дату виходу свого нового студійного альбому, повідомляється на офіційному сайті видання New Musical Express. Реліз платівки, яка отримала назву "Sounds Of The Universe", відбудеться 20 квітня 2009 року.

Робота над записом диска проходила в США - в Санта-Барбарі і Нью-Йорку. У "Sounds Of The Universe", який стане 12-м за ліком у дискографії гурту, увійдуть композиції, авторами яких стали фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан і бек-вокаліст, клавішник і гітарист групи Мартін Гор.

Продюсером альбому став Бен Хіллер, який також працював з колективом під час запису їх попередньої платівки "Playing The Angel", яка вийшла в 2005 році. Першим синглом з нового диска Depeche Mode стане пісня "Wrong".

Лента.ру