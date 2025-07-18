Лавров заявив, що Росія "зробить усе можливе" для збільшення потоку російських туристів до Північної Кореї.

Північна Корея призупинила доступ іноземців до пляжного курорту, який нещодавно відкрився на своєму східному узбережжі. Як пише Bloomberg, це сталося всього через кілька днів після того, як глава МЗС Росії Сергій Лавров відвідав цей район.

Зазначається, що Національне управління з туризму Північної Кореї повідомило, що прибережна туристична зона Вонсан-Кальма, яка почала роботу цього місяця, тимчасово не приймає іноземних гостей, при цьому більше ніяких подробиць не надано.

Зазначається, що цей пляжний курорт - один з улюблених проєктів північнокорейського лідера Кім Чен Ина, він охоплює близько 7000 гостьових номерів у розкішних готелях і приватних віллах, відкритий аквапарк і аеропорт. У Кіма є особистий особняк на узбережжі, і під час будівництва об'єктів він часто відвідував майданчик, щоб контролювати перебіг реалізації проєкту.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав це курортне місто під час своєї нещодавньої поїздки до Північної Кореї. На зустрічі зі своїм північнокорейським колегою у Вонсані Лавров заявив, що Росія "зробить усе можливе" для збільшення потоку російських туристів до Північної Кореї.

Поки що незрозуміло, чому Північна Корея вирішила обмежити доступ іноземців до курортної зони, але деякі аналітики вважають, що над проектом ще належить попрацювати.

"Курорт, безумовно, відкритий, але він ще не добудований", - ідеться в програмі "38 North" у Центрі Стимсона, посилаючись на супутникові знімки. "Одна з найбільших будівель курорту, готель поруч із готелем "Калмегі", схоже, не використовується. Поруч малолюдно, а басейн на даху ще не заповнений водою".

КНДР відкриває двері для туристів

Курорт Вонсан-Кальма будується з 2018 року, його позиціонують саме для іноземних відпочивальників. Сьогодні, за даними російських туристичних агентств, у цьому районі побудовано 17 великих готелів, 37 невеликих хостелів, 29 торгових центрів і 35 закладів громадського обслуговування.

Вважається, що основну частину іноземних відвідувачів складатимуть російські та китайські туристи, а от побачити британців чи американців там буде важко.

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