Санкції США проти Міжнародного кримінального суду також ускладнюють притягнення Росії до відповідальності за викрадення.

Скорочення США допомоги іноземним державам і санкції адміністрації Дональда Трампа проти Міжнародного кримінального суду ускладнюють пошуки тисяч українських дітей, викрадених Росією під час війни з Україною. Про це заявила посланниця Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Рейкфьорд Гюльфадоттір, яка курує зусилля Ради Європи з повернення депортованих українських дітей, пише Politico.

Вона зазначила, що вже видно ознаки того, як припинення фінансової підтримки США програм із розшуку дітей ускладнює їхнє звільнення, оскільки перебої з фінансуванням додають невизначеності в діяльність цих організацій.

Деяким організаціям вдалося зберегти частину відстежуваних даних. Так, Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я готувалася до звільнення своїх українських співробітників 1 липня, але приватні пожертви в останню хвилину забезпечили її існування до жовтня.

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"Європейським країнам доведеться це фінансувати. Ми не можемо припинити відстежувати їх, а потім знову почати відстежувати в найближчі місяці. Тому це має тривати", - заявила вона.

Санкції США проти Міжнародного кримінального суду також ускладнюють завдання притягнення Росії до відповідальності за викрадення, додала Рейкфьорд Гюльфадоттір.

"Люди бояться співпрацювати з незалежними судами, щоб підтримувати заснований на правилах порядок і міжнародне право, тому що бояться наслідків для адміністрації США", - сказала вона.

При цьому чиновниця наголосила, що звільнення дітей є важливою частиною процесу, спрямованого на остаточне припинення війни в Україні.

"Це не підлягає обговоренню основоположна частина справедливого миру - повернення цих дітей", - сказала Рейкфьорд Гілфадоттір.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, у березні адміністрація Трампа скоротила фінансування програм з повернення викрадених українських дітей у рамках заморозки витрат США на допомогу іноземним державам.

Держдепартамент пізніше того ж місяця заявив про відновлення фінансування, однак лише на короткий термін. Правозахисні організації тоді попереджали, що це може серйозно порушити роботу груп, які відслідковують місцезнаходження і благополуччя дітей.

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