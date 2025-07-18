Російські FPV-дрони наразі можуть літати на відстань 40 км і ними керує елітний підрозділ російської армії, розповів "Флеш".

Російські оператори FPV-дронів почали масштабно впливати на хід бойових дій на Курщині. Про це в інтервʼю "Радіо Свобода" розповів Сергій "Флеш" Бескрестнов – фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

Він зазначив, що на цьому напрямку активно працював російський підрозділ БПЛА "Рубікон", який після виконання завдання перекинули на Покровський напрямок. Наразі там працює 40 екіпажів цього підрозділу.

"Цей підрозділ можна порівняти з нашими "Птахами Мадяра". "Рубікон" – елітний підрозділ, яким опікується безпосередньо міністерство оборони Російської Федерації, він забезпечується особовим складом у пріоритеті, і розвідка на них працює також у пріоритеті", – сказав "Флеш".

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Експерт додав, що російські підрозділи FPV, розкидані по всьому фронту, наразі літають на відстань 40 км і створюють серйозні проблеми українській логістиці.

"Я нещодавно наводив статистику одного медичного центру на Покровському напрямку: понад половина всіх поранень – саме від застосування FPV та інших типів дронів. 30% травм отримуються на фронтовому рубежі, 70% – саме в дорозі, коли люди пересуваються. Пояснюється це дуже просто – людина фізично не чекає дрона, він застає його зненацька. Більшість наших людей страждають, отримують поранення та гинуть в цьому випадку через ефект несподіванки. Це стосується як військових, так і цивільних", – додав "Флеш".

Також експерт розповів про діяльність РЕБ на фронті. За його словами, Україна не може закрити всі тилові напрямки на глибину 30-40 км стаціонарними засобами РЕБ. Водночас портативні РЕБ, які ще рік тому були актуальні, зараз її втрачають.

"Тому що FPV-дрони тепер літають на такому великому асортименті різноманітних частот, що закрити повністю автомобіль усіма діапазонами стає дедалі складніше. В якийсь момент ми дійдемо до того, що генератор автомобіля просто фізично не зможе забезпечувати електроенергію всі ці модулі РЕБ. На перше місце зараз виходять детектори – портативні прилади, які можуть перехоплювати картинку від FPV. Тому що дрон не передає у польоті канал, сигнал управління, а ось картинку передає, інакше пілот не може ним керувати", – зазначив "Флеш".

Дрони на фронті: важливі новини

Раніше журналісти The Wall Street Journal зазначили, що через стрімкий розвиток і масові поставки дронів, лінія фронту у війні в Україні дедалі більше завмирає. Зазначається, що БПЛА не дозволяють солдатам з обох боків залишати свої укриття під загрозою знищення.

Тим часом Reuters відзначає важливу роль українських дронів у зменшенні темпів наступу РФ. Видання пише, що наразі окупанти не можуть швидко просуватися, адже їхня техніка одразу стає ціллю для ЗСУ.

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