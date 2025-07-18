Він зазначив, що якщо в людини постійно проблеми з концентрацією, дратівливість тощо, то настав час переглянути свої звички в харчуванні.

Пропуск сніданку негативно позначається не тільки на фізичному стані, він може непомітно виснажувати людину розумово.

Як зазначив психолог Марк Треверс, багато хто не усвідомлює, що те, що вони їдять і коли їдять, може впливати і на психічний стан, пише Forbes. Фахівець зазначив, що харчування відіграє величезну роль у формуванні вашої концентрації та функціонування протягом дня.

Дослідження 2025 року вивчало цей ефект. Дослідників цікавило, як щоденні звички харчування, особливо пропуск сніданку, можуть впливати на психічне здоров'я.

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Учені дійшли висновку, що пропуск сніданку впливає на людину трьома способами:

1. Більш виражені симптоми депресії

Дедалі більше досліджень показують, що депресія пов'язана з біологічними факторами і способом життя. Сон, фізична активність, харчування і розпорядок дня можуть впливати на роботу мозку і стабільність настрою.

Дослідники виявили, що молоді люди, які пропускали сніданок, частіше повідомляли про більш виражені симптоми депресії, ніж ті, хто снідав регулярно.

В учасників, які пропускали сніданок, частіше був поганий настрій, смуток та емоційний стрес.

2. Проблеми з концентрацією уваги та відчуття занепокоєння

Вивчаючи зв'язок між пропуском сніданку і депресією, дослідники також з'ясували, чому цей зв'язок може існувати.

Одним із ключових факторів була "імпульсивність уваги". Це стосується схильності людини легко відволікатися, відчувати труднощі з концентрацією уваги або психічне занепокоєння. Дослідники виявили, що молоді люди, які частіше пропускали сніданок, демонстрували вищий рівень імпульсивності уваги.

Ця імпульсивність частково пояснює зв'язок між пропуском сніданку і симптомами депресії. Це припускає, що пропуск прийомів їжі може впливати на здатність мозку зберігати саморегуляцію та увагу, що, своєю чергою, може впливати на настрій.

"Якщо ви часто відчуваєте, що ваш мозок затуманений або емоційно пригнічені, можливо, варто переглянути свої харчові звички", - порадив психолог.

3. Знижує самоконтроль та емоційну регуляцію

Дослідження показало ще один цікавий результат. Дослідники виявили, що молоді люди, які пропускали сніданок, частіше набирали вищі бали за шкалою "самоконтролю та імпульсивності".

Самоконтроль та імпульсивність пов'язані з труднощами у відтермінуванні задоволення, опорі поривам або управлінні емоційними реакціями. По суті, це здатність робити паузу перед реакцією.

Частіший пропуск сніданку також був пов'язаний із проблемами психічного здоров'я, такими як тривожність, дратівливість і нездатність ухвалювати рішення. Нестача енергії на початку дня також може вплинути на вашу здатність контролювати потяг до їжі та зберігати емоційну стійкість, що негативно позначається на терпінні та самовладанні.

"Якщо ви часто помічаєте, що легко зриваєтеся, відчуваєте труднощі із самодисципліною або піддаєтеся емоційному перенапруженню, вам варто замислитися про свій настрій, але не забувайте також звертати увагу на тіло. Така проста річ, як сніданок, може допомогти стабілізувати не тільки вашу енергію, а й ваше внутрішнє відчуття контролю", - порадив Треверс.

Інші новини про користь сніданку

Дієтологи назвали найкращий сніданок для схуднення. Примітно, що він різний для чоловіків і жінок. Дослідження показало, що організм чоловіків краще підходить для високовуглеводної їжі, в той час як жінки краще справляються з продуктами для сніданку з високим вмістом жирів.

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