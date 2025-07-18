Дали місяць: Київська митрополія УПЦ має 'порвати' з Російською православною церквою

Йдеться, зокрема, про вихід УПЦ зі структури РПЦ та про втрату чинності для УПЦ усіх положень Статуту РПЦ.

Київській митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) винесено припис про усунення порушень, згідно з яким вона має розірвати зв’язки з Російською православною церквою. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Зазначається, що за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

"Відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року", - зауважили у Службі етнополітики.

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У відповідному приписі, оприлюдненому 17 липня, зазначається, що Митрополит Київський і всієї України Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) (Місцеблюститель) має надати рішення найвищих органів церковної влади та управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ, зокрема канонічних, богословських, церковно-адміністративних, на вираження позиції УПЦ з актуальних проблем сучасного суспільства, а також щодо виходу УПЦ зі структури Російської православної церкви (РПЦ).

Крім того, має йтися про рішення щодо втрати чинності для УПЦ усіх положень Статуту РПЦ. А також щодо відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ та/або релігійних організацій - канонічних підрозділів РПЦ.

Також у переліку способів усунення порушень - рішення щодо визнання недійсними прийнятих статутними органами управління РПЦ рішень з канонічних та організаційних питань діяльності УПЦ щодо анексії єпархій УПЦ, призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ.

Відповідні рішення мають бути доведені до членів об’єднання УПЦ. Також має бути надано відповідні підтвердження щодо ухвалених рішень та щодо доведення їх до членів об’єднання УПЦ.

Зазначається, що Митрополит має "публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ". Він також має надати відповідне підтвердження щодо ухваленого рішення.

Термін усунення порушень - 18 серпня. У ці строки до Держслужби з етнополітики має бути надіслано звіт про усунення порушень з відповідними підтвердними доказами за підписом уповноваженої особи релігійної організації.

Митрополит Онуфрій та його російське громадянство

Як повідомляв УНІАН, раніше за матеріалами Служби безпеки України було припинено українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій.

Служба встановила, що Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього Березовський продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною у СБУ інформацією, Онуфрій "підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України".

Крім того, у Службі підкреслили, що попри повномасштабне вторгнення, Онуфрій "фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва)".

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