Творче об`єднання Кактус відкриває нову виставку –“Кактус Тимківу”

30 січня 2009 року о 17.00 в Музеї ідей (вул. Валова 18а, м. Львів) відбудеться відкриття виставки живопису 19-го проекту творчого об`єднання Кактус – “Кактус Тимківу” та презентація збірки поезій Любомира Тимківа “Вухо”.

Творче об`єднання Кактус утворилося в 2003 році з ініціативи старшого викладача Львівської національної Академії мистецтв, художника та реставратора Лева Лазора-Скопа як свого роду творча лабораторія для виявлення молодих талантів. Основною концепцією Кактусу є творення сучасного сакрального мистецтва. Одним із важливих напрямків діяльності творчого об’єднання Кактус є популяризація видатних та не завжди відомих українців, що зробили чимало для нашої культури. Виставка “Кактус Тимківу” є вже 19-им проектом і присвячена львівському художнику, поету, науковцю Любомиру Тимківу.

Він є автором багатьох міжнародних виставок, займається науковою діяльністю у сфері сакрального мистецтва.

Контакти:

Таня Думан, 8 097 97 32 140